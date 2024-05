Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 28,35 EUR.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 28,35 EUR nach. Die Bayer-Aktie sank bis auf 28,25 EUR. Bei 28,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.079.137 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,64 EUR an. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 51,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,96 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,209 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 35,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,15 Prozent auf 11,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

