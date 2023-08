Bayer Aktie News: Bayer verliert am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 52,14 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 52,14 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 51,54 EUR. Bei 51,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 86.308 Stück.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,93 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 10,43 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,10 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 11.05.2023. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.389,00 EUR – ein Plus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.819,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,58 EUR je Aktie aus.

