Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 50,13 EUR.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 50,13 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 49,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.012.254 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. 30,98 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,70 EUR am 04.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,60 EUR.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.044,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Bayer.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

