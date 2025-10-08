Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 27,64 EUR ab.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 27,64 EUR nach. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 27,43 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 27,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 764.861 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 29,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,81 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,63 Prozent zurück. Hier wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

