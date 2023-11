Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Blick auf Bayer-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 41,67 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 41,67 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,15 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.519.008 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 65,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,07 EUR am 01.11.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 3,84 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 65,00 EUR angegeben.

Bayer gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Bayer die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,41 EUR je Aktie.

