Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagmittag nordwärts

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 50,69 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 51,27 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 689.142 Bayer-Aktien.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 46,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 8,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 75,40 EUR an.

Am 08.11.2022 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.781,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.281,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.02.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.02.2024 dürfte Bayer die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,89 EUR je Aktie belaufen.

