Bayer Aktie News: Bayer macht am Vormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 35,42 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 35,42 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 199.487 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 85,40 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2023 auf bis zu 30,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,67 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,20 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 10.342,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11.281,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 05.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie wenig bewegt: Bayer macht Fortschritte bei Medikament gegen Wechseljahrebeschwerden - EU-Zulassung für "Eylea"-Variante

Bayer-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Bayer-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag in der Gewinnzone