Bayer Aktie News: Bayer gibt am Donnerstagmittag ab

Aktien in diesem Artikel Bayer 61,75 EUR

-1,37% Charts

News

Analysen

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 62,30 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 61,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.842.979 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 8,37 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 46,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.281,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 9.781,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Bayer wird am 28.02.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,82 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie schließt weit im Plus: Bill Anderson mit Wirkung zum 1. Juni zum neuen CEO bestellt

Bayer-Aktie: Experten empfehlen Bayer im Januar mehrheitlich zum Kauf

Bayer-Aktie dennoch höher: Immer mehr heimische Aktionäre kritisieren Bayer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com