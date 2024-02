Bayer Aktie News: Bayer steigt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 27,99 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 27,99 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 28,01 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,81 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 139.949 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,66 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 134,63 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 27,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 1,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,12 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR im Vergleich zu 11.281,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2024 terminiert. Am 26.02.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,96 EUR je Aktie aus.

