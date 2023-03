Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Bayer 58,35 EUR

Das Papier von Bayer befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 58,11 EUR ab. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.780 Bayer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,53 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,70 EUR am 03.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,43 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,30 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 28.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.000,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.118,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,27 EUR je Bayer-Aktie.

Bayer-Aktie etwas stärker: Bayer-Medikament Nubeqa in weiterer Indikation in der EU zugelassen - Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform'

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Bayer wuchs 2022 wie angekündigt - Für 2023 aber rückläufiger Gewinn erwartet

