Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag gesucht

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 27,78 EUR zu.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 27,78 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 27,78 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,29 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 949.470 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 122,90 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 10,14 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,507 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 35,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 05.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,85 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 11.862,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,19 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

