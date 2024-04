Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 27,50 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 27,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 28,37 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.365.162 Bayer-Aktien.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,91 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 125,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,507 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 05.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.862,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,19 EUR je Aktie belaufen.

