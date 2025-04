Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 19,88 EUR nach.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 19,88 EUR ab. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 19,61 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,84 EUR. Zuletzt wechselten 2.058.924 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 35,92 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 7,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,111 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,88 EUR.

Am 05.03.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,86 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,73 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

