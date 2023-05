Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Bayer 58,11 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:49 Uhr bei 58,29 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,36 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 58,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,29 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 228.199 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,49 EUR erreichte der Titel am 02.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,63 Prozent hinzugewinnen. Bei 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 24,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 75,00 EUR an.

Am 28.02.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,26 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.000,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 11.118,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Bayer am 11.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 14.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,15 EUR je Aktie belaufen.

