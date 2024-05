Bayer Aktie News: Bayer büßt am Donnerstagmittag ein

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 28,38 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 28,38 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 28,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 415.755 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,64 EUR erreichte der Titel am 11.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,05 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,209 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,33 EUR je Bayer-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,15 Prozent auf 11,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Bayer am 14.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,12 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

