Bayer Aktie News: Bayer stabilisiert sich am Mittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 52,31 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Bayer-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 52,31 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 52,76 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 52,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 417.665 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 46,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 10,72 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 70,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.819,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Bayer.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,51 EUR je Aktie belaufen.

