Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 52,49 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 52,49 EUR. Bei 52,76 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 52,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 63.879 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,09 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,70 EUR am 04.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 11,03 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,10 EUR an.

Am 08.08.2023 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.044,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.819,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Bayer am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,54 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

