Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 43,57 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 43,57 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,42 EUR nach. Bei 43,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 775.864 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 50,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2023 auf bis zu 43,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,80 EUR.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,85 Prozent auf 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.819,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Bayer am 08.11.2023 vorlegen. Am 05.11.2024 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,18 EUR je Bayer-Aktie.

