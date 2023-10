Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 43,80 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 43,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,67 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 55.410 Stück.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 65,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,93 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,56 EUR am 04.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 0,55 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 08.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.044,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,18 EUR fest.

