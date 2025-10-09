Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 28,22 EUR zu.

Das Papier von Bayer legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 28,22 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 28,29 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.193.537 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,06 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,88 Prozent.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,81 EUR aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

