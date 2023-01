Bayer Aktie News: Bayer steigt am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,39 EUR

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 53,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 54,31 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.275.153 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 15,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,40 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,05 EUR im Vorjahresquartal. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.281,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.781,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2023 terminiert. Schätzungsweise am 28.02.2024 dürfte Bayer die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,88 EUR je Bayer-Aktie.

