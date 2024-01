Bayer Aktie News: Bayer gibt am Mittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 34,93 EUR nach.

Die Bayer-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 34,93 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 34,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.353.280 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei 30,22 EUR fiel das Papier am 29.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 15,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 46,70 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.342,00 EUR – das entspricht einem Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 26.02.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Covestro-, LANXESS-Aktien & Co. geben nach: Chemie-Titel leiden unter negativem Analystenkommentar zu BASF