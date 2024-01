Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 34,95 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 34,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 34,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 2.240.279 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 87,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,22 EUR fiel das Papier am 29.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,52 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,70 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 10.342,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11.281,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2023 wird am 05.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Covestro-, LANXESS-Aktien & Co. geben nach: Chemie-Titel leiden unter negativem Analystenkommentar zu BASF