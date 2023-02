Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Bayer 59,21 EUR

Um 04:08 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 59,31 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 59,22 EUR. Bei 60,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.903.103 Stück gehandelt.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 12,77 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (46,70 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 27,00 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,30 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.281,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.781,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Bayer dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,82 EUR je Aktie.

Bayer-Aktie verlustreich: Aufspaltungsfantasien erhalten durch Wechsel an der Spitze neue Nahrung

Bayer-Aktie schließt weit im Plus: Bill Anderson mit Wirkung zum 1. Juni zum neuen CEO bestellt

Bayer-Aktie: Experten empfehlen Bayer im Januar mehrheitlich zum Kauf

