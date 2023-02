Bayer Aktie News: Bayer legt am Freitagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Bayer 59,79 EUR

-0,35% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:22 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,63 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 94.198 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,84 Prozent. Bei 46,70 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,81 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,30 EUR.

Bayer ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.281,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.781,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2023 veröffentlicht. Bayer dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 7,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie verlustreich: Aufspaltungsfantasien erhalten durch Wechsel an der Spitze neue Nahrung

Bayer-Aktie schließt weit im Plus: Bill Anderson mit Wirkung zum 1. Juni zum neuen CEO bestellt

Bayer-Aktie: Experten empfehlen Bayer im Januar mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com