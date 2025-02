Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 21,08 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 21,08 EUR zu. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,12 EUR. Bei 20,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 953.001 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 47,20 Prozent zulegen. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,41 EUR ab. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 14,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,13 EUR.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. Bayer dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,97 EUR je Bayer-Aktie.

