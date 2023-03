Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag billiger

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,91 EUR

Um 09:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 57,07 EUR ab. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,02 EUR nach. Bei 57,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 147.665 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,99 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2022. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 16,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 22,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,30 EUR.

Bayer gewährte am 28.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 12.000,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11.118,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 14.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,27 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

