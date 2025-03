Bayer Aktie News: Bayer zieht am Mittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 23,73 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 23,73 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 23,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.541.939 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 30,79 Prozent Luft nach oben. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 18,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,63 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 05.03.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,86 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,47 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

