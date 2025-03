Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 23,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 23,72 EUR zu. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,97 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,44 EUR. Zuletzt wechselten 428.536 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,63 EUR.

Am 05.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,12 Prozent zurück. Hier wurden 11,73 Mrd. EUR gegenüber 11,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,47 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Hot Stocks heute: DHL Group wird hochgestuft - Bayer Aktie trifft auf Widerstände, Pharmabereich gibt Hoffnung

Bayer-Aktie deutlich tiefer: Hauptversammlung soll umfangreiche Kapitalbeschaffung ermöglichen

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben