Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag in Grün

Die Bayer-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 60,56 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,75 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.632.485 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 14.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 10,93 Prozent niedriger. Bei 46,70 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 29,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 75,40 EUR an.

Bayer veröffentlichte am 28.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.118,00 EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 14.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,24 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

