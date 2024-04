Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 27,34 EUR ab.

Die Bayer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 27,34 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie sank bis auf 27,30 EUR. Bei 27,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.172.081 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,91 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2023. 126,44 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 35,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2024. In Sachen EPS wurden 1,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 11.862,00 EUR, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,15 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Bayer.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je Aktie aus.

