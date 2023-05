Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag stabil

Aktien in diesem Artikel Bayer 58,30 EUR

0,02% Charts

News

Analysen

Die Bayer-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 58,30 EUR. Bei 58,64 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 58,06 EUR. Bei 58,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 778.231 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 67,49 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2022). Mit einem Zuwachs von 15,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 24,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,00 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 28.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 12.000,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11.118,00 EUR umgesetzt.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 14.05.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 7,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Analysten sehen für Bayer-Aktie Luft nach oben

Bayer-Aktie gibt nach: Fondsgesellschaften gegen Wiederwahl von Aufsichtsratschef Winkeljohann

Bayer-Aktie dämmt Verluste ein: Bayer-Chef Baumann zeigt sich kurz vor Abschied unzufrieden mit Aktienkurs

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com