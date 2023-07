Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 49,90 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 49,90 EUR zu. Bei 50,50 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 49,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.052.531 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Mit Abgaben von 6,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 11.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,53 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.389,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 6,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

