Bayer Aktie News: Bayer zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 52,56 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 52,56 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 53,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 52,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 925.620 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 65,66 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 24,92 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,40 EUR aus.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,50 EUR je Bayer-Aktie.

