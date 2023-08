Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag in Grün

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 52,41 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 52,41 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 52,43 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.585 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,89 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 69,40 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 08.08.2023. Das EPS belief sich auf 1,22 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,85 Prozent zurück. Hier wurden 11.044,00 EUR gegenüber 12.819,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 05.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 6,50 EUR im Jahr 2023 aus.

