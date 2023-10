Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 44,21 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 44,21 EUR. Bei 44,24 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 112.419 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,52 Prozent. Am 09.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 43,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,80 EUR an.

Am 08.08.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,85 Prozent zurück. Hier wurden 11.044,00 EUR gegenüber 12.819,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,18 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

