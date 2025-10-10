Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 11:48 Uhr 2,5 Prozent. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,00 EUR aus. Bei 28,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 610.328 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,81 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 06.08.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,63 Prozent zurück. Hier wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

