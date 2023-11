Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Freitagmittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 40,58 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,9 Prozent auf 40,58 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 40,55 EUR. Bei 41,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.043.080 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 61,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,26 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 65,00 EUR angegeben.

Bayer ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.342,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.281,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 6,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

