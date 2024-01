Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 34,15 EUR ab.

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 34,15 EUR. Die Bayer-Aktie sank bis auf 34,11 EUR. Mit einem Wert von 35,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.917.094 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 65,66 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,30 Prozent hinzugewinnen. Am 29.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 12,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,70 EUR an.

Am 08.11.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.342,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Bayer die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,96 EUR fest.

