Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Vormittag zu

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 35,04 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 35,04 EUR zu. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,09 EUR zu. Bei 35,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.905 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 87,39 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,22 EUR am 29.11.2023. Mit einem Kursverlust von 13,76 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 46,70 EUR.

Bayer veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10.342,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.281,00 EUR umgesetzt worden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 05.03.2024 vorlegen. Am 26.02.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,96 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

