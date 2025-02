Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 20,79 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 20,79 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 20,25 EUR ein. Bei 20,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.807.150 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,29 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 12,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,109 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.11.2024 vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,65 EUR je Aktie gewesen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. Bayer dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

