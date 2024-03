Bayer Aktie News: Bayer gibt am Montagmittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 25,87 EUR.

Die Bayer-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 25,87 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 25,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.165.320 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 139,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 3,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,660 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,00 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 05.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11.862,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,28 EUR je Aktie aus.

