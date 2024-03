Bayer Aktie News: Bayer fällt am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,20 EUR ab.

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 26,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 26,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,13 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 224.863 Aktien.

Bei 61,91 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 136,34 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,553 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 36,00 EUR.

Am 05.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.862,00 EUR im Vergleich zu 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,28 EUR je Aktie belaufen.

