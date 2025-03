Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Dienstagnachmittag

Kurs der Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 23,77 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,9 Prozent auf 23,77 EUR. Bei 24,71 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 2.867.120 Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Gewinne von 30,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Abschläge von 22,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 24,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 05.03.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 11,73 Mrd. EUR, gegenüber 11,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,12 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,49 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

