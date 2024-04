Bayer Aktie News: Bayer am Mittag billiger

So bewegt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 27,40 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 27,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 27,35 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 546.223 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 125,95 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,56 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 05.03.2024. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,15 Prozent zurück. Hier wurden 11.862,00 EUR gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 14.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,19 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

