Bayer Aktie News: Bayer gibt am Donnerstagnachmittag nach

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 27,41 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 27,41 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 27,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.467.376 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,91 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 125,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,92 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,56 EUR.

Am 05.03.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 11.862,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 14.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 5,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

