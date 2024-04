Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 27,62 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,62 EUR zu. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,66 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,40 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.107 Stück gehandelt.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 61,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 124,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 9,63 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,56 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 05.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.862,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Bayer am 14.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

