Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 20,17 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 20,17 EUR. Bei 20,29 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.419.243 Bayer-Aktien.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). 53,84 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 8,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,29 EUR an.

Bayer ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,12 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Bayer-Aktie

Bayer-Aktie dreht ins Plus: Bayer wendet sich in Glyphosat-Streit an höchstes US-Gericht

Bayer-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung