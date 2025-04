Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 20,06 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 20,06 EUR zu. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,29 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 135.874 Stück.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,111 EUR je Bayer-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 05.03.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11,73 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,86 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Bayer am 13.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

