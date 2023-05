Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,13 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,7 Prozent auf 54,37 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 53,70 EUR. Bei 56,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 6.018.510 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,49 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2022. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 19,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 14,11 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,00 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer ließ sich am 28.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 3,53 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,03 Prozent auf 12.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 11.05.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.05.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,14 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

